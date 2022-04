Plusvalenze, Lazio, Roma e Qatar 2022: le ultimissime

Deferite ben 11 società di calcio. La Lazio ospita il Sassuolo. Spinazzola pronto al rientro. Sorteggiati i gironi di Qatar 2022

ROMA - Il Procuratore della Figc ha deferito al Tribunale Federale Nazionale la Juventus, il Napoli e altre 9 società (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Chievo Verona, Novara, Delfino Pescara 1936) "per avere contabilizzato plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti in misura da incidere sui requisiti federali per il rilascio della Licenza Nazionale". Vigilia di campionato per la Lazio che domani ospiterà alle 18 il Sassuolo, per il tecnico biancocekleste Maurizio Sarri, il derby perso contro la Roma due settimane fa "è una partita inspiegabile per l'atteggiamento mostrato: dopo un minuto, era come se la partita fosse già finita". Sorridente Leonardo Spinazzola all'arrivo a Fiumicino con il volo proveniente da Helsinki dove ha passato gli ultimi due giorni per le visite mediche con il prof. Leimpainen. L'ok per tornare a lavorare in gruppo con la Roma dal chirurgo che lo ha operato a luglio è arrivato. E' andato in scena oggi il sorteggio del Mondiale in Qatar che non vedrà l'Italia tra i protagonisti. Scontro fra 'titani' nel gruppo E: assieme alla Spagna testa di serie è stata sorteggiata la Germania. Ascolta le news del pomeriggio