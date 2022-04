Serie A, 35ª giornata: probabili formazioni

Oggi quattro anticipi: la Lazio a La Spezia, grande attesa per il derby di Genova. In campo anche Napoli e Cagliari

ROMA – Ultime quattro giornate di campionato in questo sabato di anticipi per la 35\a di Serie A diversi match interessanti a cominciare dalla Lazio che nel posticipo delle 20.45 sarà di scena a La Spezia. Prima alle 15 il Napoli ospita il Sassuolo per allontanare la Juventus, alla stessa ora il Cagliari a caccia di punti contro il Verona per allontanare lo spettro della retrocessioe. Grande attesa alle 18 per il derby di Genova. Domani Juventus-Venezia, Milan-Fiorentina, Roma-Bologna e Atalanta-Salernitana, l'Empoli sfiderà il Torino.