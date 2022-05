Real Madrid, Liverpool, Rudiger e Juventus: le ultimissime

Rel Madrid o Manchester sfideranno il LIverpool in finale di Champions. Rudiger intanto ha scelto la squadra di Ancelotti. Il 17 maggio il secondo grado sul caso plusvalenze

ROMA - Uscirà dalla sfida tra Real Madrid e Manchester City la squadra che il prossimo 28 maggio sfiderà il Liverpool in finale di Champions League, la sfida all'andata finì con un pirotecnico 4-3. Intnto il Liverpool soffre contro il Villarreal ma centra l'obiettivo finale. La squadra allenata da Jurgen Klopp vince in rimonta 3-2 e si qualifica per la decima finale di Champions League dopo il 2-0 di Anfield Road. L'arrivo di Antonio Rüdiger al Real Madrid è un dato di fatto: non servirà l'ufficialità del Chelsea, in quanto il tedesco arriverà gratis dopo aver terminato il suo contratto con il club londinese. E' stato fissato al 17 maggio alle 10 il secondo grado del processo sportivo sulla plusvalenze dinanzi alla Corte Federale d'appello.