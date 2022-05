Leicester, Ibrahimovic, Tacconi e Mazzarri: le ultimissime

Rodgers: "Gara più importante della stagione". Ibrahimovic parla del futuro. Resta grave tacconi. Diatriba tra il Cagliari e Mazzarri

ROMA - "Siamo pronti ad affrontare questa sfida". Il tecnico del Leicester Brendan Rodgers ha presentato così la semifinale di ritorno di Europa Conference League contro la Roma, in programma domani alle 21 allo stadio Olimpico. "Il paziente sta attraversando il periodo più critico, come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto dal normale andamento di questa patologia". A dirlo è Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia, che sta trattando Stefano Tacconi. "Ovviamente per continuare a giocare devo stare bene fisicamente, devo essere in grado di farlo, devo potermi divertire giocando". Così l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic in una lunga intervista a Espn: "Non ha senso giocare se soffri troppo, è meglio essere realisti e dire a te stesso. Walter Mazzarri sarebbe stato licenziato e non esonerato dalla panchina del Cagliari. È la clamorosa indiscrezione riportata da "L'Unione Sarda", che ha svelato un retroscena sull'allontanamento del tecnico toscano dalla panchina rossoblù.