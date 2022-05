Champions, Roma, Maradona e tennis: le ultimissime

Real Madrid-Liverpool sarà la finale di Champions. Mourinho carica la Roma. Maglia di Maradona vednuta per oltre 8 milioni. Musetti e Sinner agli ottavi a Madrid

ROMA - Il Real Madrid batte il Manchester City 3-1 in rimonta e conquista la finale di Champions League dove affronterà il LIverpool. "Non avremo un giocatore come Mkhitaryan ma l'obiettivo non cambia. Vogliamo andare in finale, lasceremo sul campo tutto quello che abbiamo". Così il tecnico della Roma José Mourino in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa Conference League con il Leicester. La celebre maglia numero dieci della nazionale argentina indossata da Diego Armando Maradona nella partita contro l'Inghilterra dei Mondiali del 1986, quella del gol della 'Mano de Dios' e di quello considerato il più bello mai realizzato nella storia del calcio, è stata acquistata per 9,3 milioni di dollari, oltre 8,8 in euro. Lorenzo Musetti e Jannick Sinner volano agli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Ascolta le news del pomeriggio