Roma, Real Madrid, Ligue 1 e Sinner: le ultimissime

Mourinho è in ansia per il mercato fermo. Kross non rinnova con il Real. Parte il valzer delle panchine in LIgue 1. Sinner avanza a Wimbledon

ROMA – Il tecnico della Roma José Mourinho freme per alzare l’asticella e non deludere i tifosi. Il tecnico sa che la società non gli può regalare in due sessioni di mercato un roster da scudetto ma pretende però di avvicinarsi al vertice e di tornare in fretta in Champions League. Ora tocca ai Friedkin, che non parlano mai in pubblico ma in privato sono interlocutori costanti dell’allenatore, creare le premesse per una crescita ulteriore, graduale e costante. "Suspence Kroos". E' il titolo sbandierato oggi, in prima pagina, dal quotidiano spagnolo As. Il giornale punta il dito sul fatto che il Real Madrid non riesce ad avviare la trattativa con il metronomo tedesco, vero e proprio pilastro del centrocampo del Real Madrid, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2023. Nella Ligue 1 è partito il valzer degli allenatori, con Lucien Favre che si risiede sulla panchina del Nizza e Christophe Galtier costretto ad aspettare che il Paris Saint-Germain dia il benservito all'argentino Mauricio Pochettino. Lo scrive oggi il quotidiano francese L'Equipe. Esordio vincente per Jannik Sinner nel day 1 del main draw maschile di Wimbledon, terzo Slam del 2022, scattato oggi sui prati dell'All England Club di Londra. L'altoatesino, n.13 del ranking e 10 del seeding, ha superato lo svizzero Stan Wawrinka, n.267 ATP, in quattro set con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3, 6-2. Esordio da dimenticare invece per Fabio Fognini che ha ceduto all'olandese Tallon Griekspoor, n.53 ATP, in quattro set con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3, 6-4