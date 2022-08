Serie A, Serie B, Liga e Bundesliga: le ultimissime

Parte oggi la nuova, attesissima stagione di Serie A. Il primo weekend del campionato 2022-23 si aprirà con la gara tra i campioni d’Italia in carica del Milan e l’Udinese, con fischio d’inizio da San Siro alle 18:30; lo stesso che accadrà a Genova, dove in contemporanea la Sampdoria affronta l’Atalanta.

Aspettando la Serie A, nella serata di ieri, è iniziato il campionato di Serie B. Il match d’apertura giocato al Tardini tra Parma e Bari è terminato 2-2.

Nella serata di ieri ha aperto i battenti anche la Liga. L’Osasuna ha avuto la meglio sul Siviglia per 2-1, con le reti di Avila e Oroz; inutile per gli uomini di Lopetegui il momentaneo pareggio firmato Rafa Mir.

Anticipi ieri sera anche in Francia e Germania. 1-1 in Ligue 1 tra Nantes e Lilla, mentre in Bundesliga il Borussia Dortmund ha battuto 3-1 in trasferta il Friburgo.