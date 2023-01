Inter, Mancini, Morata e Ancelotti: le ultimissime

L'Inter batte il Parma ai supplementari. Mancini: "Vialli voleva vincere il Mondiale". Pura per l'attaccante la moglie di Morata. Ancelotti parla di Gattuso

ROMA - L'Inter batte in rimonta il Parma 2-1 ai supplementari e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. "Gianluca mi disse che dovevamo vincere i Mondiali del 2026 e che sarebbe stato con noi. Sicuramente ci sarà molto vicino e speriamo di dedicargli presto una grande vittoria". È il ricordo del ct azzurro Roberto Mancini parlando di Gianluca Vialli a 'Porta a Porta', in onda stasera su Rai 1. Alice Campello, la moglie italiana dello spagnolo Alvaro Morata è ricoverata in terapia intensiva per delle complicazioni post-parto. Eletto miglior allenatore del mondo (davanti a Pep Guardiola e al ct del Marocco Walid Regragui) dalla federazione mondiale degli statistici del calcio, Carlo Ancelotti ha parlato a Riad dove domani il suo Real Madrid affronta il Valencia per la Supercoppa spagnola, sfida che si gioca in Arabia Saudita dove per lanciare definitivamente il calcio vogliono fare le cose in grande. Sfida che per lui è doppia in quanto sull'altra ci panchina ci sarà un suo giocatore ai tempi del Milan, quel Rino Gattuso con il quale il tecnico del Real ha detto oggi di aver passato "momenti molto belli, abbiamo vinto due Champions League".