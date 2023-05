Champions, Roma, Juventus e tennis: le ultimissime

Sarà Inter-Manchester City la finale di Champions. Le conferenze stampa di Mourinho e Allegri alla vigilia della semifinale di Europa League. Djojkovic eliminato a Roma

ROMA – Il Manchester City stende il Real Madrid 4-0 in casa e vola in finale di Champions League dove sfiderà l'Inter di Simone Inzaghi. Gara a tratti dominata dalla squadra inglese che dopo aver riacciuffato gli spagnoli all'andata fermati sull'1-1 dilaga in casa grazie alla doppietta di Silva e alla rete di Militao a 15' falla fine. Nel finale Alvarez cala il pokerAppuntamento il 10 giugno a Istanbul. "Scaramantico zero, bookmakers zero, favorito zero". Copsì Josè Mourinho nella conferenza stampa pre ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen in Germania. “Quando si arriva in semifinale si ha il 25% di possibilità di vincere ed il 50% di arrivare in finale. Questa è la mia scaramanzia che si trasforma in pragmatismo. Sarà lunga domani. Dybala e Smalling titolari? -conclude il tecnico giallorosso - Vediamo quanti minuti hanno nelle gambe. Hanno giocato e si sono allenati poco o nulla, però sono a disposizione, questo sì”. Vigilia di Europa League anche per la Juventus che sfiderà il Siviglia in Spagna dopo l'1-1 dell'andata: “Noi dobbiamo pensare solamente al campo, per noi domani sarà una bella partita da vivere e tutta la squadra ha voglia di raggiungere questa finale in un'annata chiamiamola folkloristica - spiega Allegri in conferenza -. Deve essere uno stimolo in più per noi, i ragazzi meritano questa finale senza nulla togliere al Siviglia. Si tratta di un'opportunità importante per raggiungere un'altra finale che sarebbe un bel risultato”. Sorpresa ai quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Il danese Holger Rune elimina il campione uscente Novak Djokovic in tre set (6-2, 4-6, 6-2) e accede alle semifinali dell'Atp romano: sfiderà il vincente tra Ruud e Cerundolo. Ascolta le news del pomeriggio