Scamacca, Lazio, Roma e Inter: le ultimissime

La virata dell’Inter su Gianluca Scamacca va incontro ai desideri di Inzaghi: c’è un’offerta per l’attaccante del West Ham che un anno fa lasciava il campionato italiano e ha tutti i requisiti necessari se si tratta di diventare nerazzurro. Proposta da 25 milioni di euro recapitata a Londra, l’accelerata può modificare bruscamente la situazione del prossimo attacco.

Lotito e Sarri s’erano lasciati ad Auronzo domenica 23 luglio parlando di Ricci in aggiunta a Zielinski e Berardi. Si sono ritrovati ieri, poco più di una settimana dopo, e Ricci continua ad essere un obiettivo di questo mercato vano. Lotito ha fallito due assalti per lui, l’ultimo datato lunedì 24 luglio. Cairo era a Roma, l’incontro con il presidente della Lazio non era andato a buon fine. Lotito aveva offerto 15 milioni più bonus, Cairo ne aveva chiesti 20 più bonus, totale di 25. E 20 milioni cash continua chiedere. La voce di ieri annunciava un nuovo tentativo per il regista granata con l’idea di alzare l’offerta. Lotito sa che può presentarsi da Cairo solo con la cifra giusta.

L’unico centravanti non basta e nemmeno convince più: per questo Andrea Belotti rischia di lasciare la Roma dopo appena un anno. L’ipotesi ha preso piede durante il ritiro in Portogallo, quando Mourinho si è reso conto di non poterne sfruttare al massimo le caratteristiche. Dopo il lungo corteggiamento dell’estate scorsa, di cui l’allenatore era stato il principale fautore, il rapporto tra Belotti e la Roma si è rivelato una passione passeggera, non un amore duraturo.

Alle 12 ore italiane (19 in Giappone) al New National Stadium di Tokyo l'Inter di Simone Inzaghi affronta in un'amichevole di lusso il Psg di Luis Enrique e degli ex Hakimi e Skriniar. La gara sarà visibile su Dazn e Sky.