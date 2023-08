Lazio, Napoli, Inter e Milan: le ultimissime

Caos di mercato, guerre intestine, il caso Luis Alberto che ammorba periodicamente. E’ riscoppiato ieri. Il Mago è svanito un’altra volta, ha saltato la doppia seduta di allenamento. Al contratto che non arrivava s’è aggiunto lo strappo per un vecchio premio non riconosciuto da Lotito, cifra pari a 140.000 euro. Questa è la ricostruzione che rimbalza da Formello. Luis lo rivendica, il presidente lo disconosce. È comunque una minuzia, fanno notare dalla Lazio, rispetto ai 4 milioni più bonus offerti allo spagnolo. Luis, per questione di principio, è insorto di nuovo a distanza di una settimana dall’ammutinamento di Auronzo.

Sono due settimane esatte che Kim è diventato ufficialmente un calciatore del Bayern, e il Napoli ha aspettato, valutato, riflettuto a lungo, prima di orientarsi verso San Paolo, per provarci con Murillo Santiago Costa dos Santos (21), stellina del Corinthians, mancino, il talento emergente della più seducente scuola di calcio ch’esista, il migliore dell’ultimo Brasileirão.

L'Inter stringe la morsa attorno ai suoi obiettivi più urgenti. Due su tutti, un nuovo portiere e un nuovo attaccante. Per il primo oggi sono attese novità con il Bayern in merito alla trattativa per Sommer; per il secondo è in preparazione un rilancio con il West Ham al fine di riportare Scamacca in Italia.

Si chiude con una sconfitta all’Allegiant Stadium di Las Vegas il Soccer Champions Tour per il Milan. Dopo il 3-2 sofferto contro il Real e la resa ai rigori con la Juventus, i rossoneri si arrendono anche davanti a un Barça apparso più avanti a livello fisico, visto che la Liga partirà con una settimana d’anticipo rispetto alla Serie A. Decide la gara una pregevole rete di Ansu Fati.