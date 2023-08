Lazio, Roma, Juve e Marcelo: le ultimissime

Nuovo caso Luis Alberto per la Lazio. Il calciatore spagnolo, dopo aver disertato l’allenamento di ieri, ha dato forfait anche per l’amichevole in terra inglese contro l’Aston Villa. Il motivo è sempre la questione relativa al rinnovo, a cui si aggiunge anche una situazione riguardante un vecchio bonus ancora da dover riconoscere all’ex Liverpool. Nelle ultime ore è arrivata la risposta degli agenti del calciatore. "Non permetteremo - spiegano dall’agenzia You First - che si metta in discussione il rispetto di Luis Alberto per il suo club. È giusto chiarire quanto accaduto negli ultimi mesi. Sia Luis Alberto che noi abbiamo comunicato in più occasioni dalla fine del campionato l'esistenza di un'offerta formale da parte di un club arabo che quadruplicava il suo contratto e in tutto questo tempo il giocatore è stato chiaro e fermo nella sua decisione di firmare un nuovo contratto con la Lazio in sintonia con l'accordo offerto dal presidente”.

Roma, Mourinho freme per Morata ma spunta l'idea Arnautovic. Lo spagnolo costa caro, Pinto aspetta un segnale d’apertura dell’Atletico e sonda la punta del Bologna.

La Juventus ha ufficializzato l'amichevole con l'Atalanta. Il test si giocherà una settimana prima dall'inizio del campionato, quindi servirà molto ad Allegri per testare la condizione della sua squadra in vista dell'esordio fissato contro l'Udinese, in programma il 20 agosto.

Una scena terrificante quella accaduta durante il match tra Argentinos Juniors e Fluminense, gara valida per gli ottavi di finale di Copa Libertadores. Al 55' i giocatori in campo si sono ritrovati davanti a immagini impressionanti. Protagonista, sfortunato, Luciano Sanchez che nel tentativo di rubare palla a Marcelo viene colpito in pieno dal brasiliano. L'ex giocatore del Real Madrid non fa in tempo a togliere la gamba e colpisce in pieno Sanchez, in modo così netto da rompergli la gamba. Le immagini sono molto forti e soprattutto nitide, si vede infatti il momento esatto in cui la gamba del calciatore di spezza e lui crolla a terra.