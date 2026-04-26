Milan-Juve, Torino-Inter e tennis: le ultimissime

Finisce 0-0 la sfida di San Siro tra Milan e Juve. Un punto a testa in una gara avida di emozioni.

L'Inter si fa rimontare due gol dal Torino ma è sempre più vicina al raggiungimento della certezza artimetica della vittoria dello scudetto. Allo stadio Olimpico Grande Torino sblocca Thuram al 23' e raddoppia Bisseck al 61': doppio assist di Dimarco. Nel finale cuore Toro: Simeone accorcia al 70' e Vlasic pareggia su calcio di rigore al 79' dopo una revisione al monitor da parte dell'arbitro Mariani.

Sinner batte Elmer Moller in due set 6-2 6-3, in un'ora e 17 minuti al terzo turno del Masters 1000 di Madrid.

Obiettivo ottavi di finale raggiunto per Lorenzo Musetti (n.9 Atp) sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid, che dopo il successo ottenuto all'esordio nel torneo contro Hubert Hurkacz, supera anche nel terzo turno il 29enne olandese Tallon Griekspoor