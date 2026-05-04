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Roma, Lazio, Internazionali e Zanardi: le ultimissime

Roma, Lazio, Internazionali e Zanardi: le ultimissime

I giallorossi si impongono sui viola. Noslin regala tre punti ai suoi. Sinner è arrivato nella capitale. Domani le esequie
2 min
TagsRomaLaziosinner

 

 

Sorpasso al Como, quinto posto conquistato e la Juve adesso nel mirino. L'ampia vittoria sulla Fiorentina per 4-0 regala alla Roma un finale di campionato quanto meno intrigante.

La Lazio batte 2-1 la Cremonese in un posticipo della 35/a giornata di serie A. I padroni di casa vanno in vantaggio nel primo tempo con Bonazzoli, al 29', mentre la risposta dei biancocelesti arriva dopo otto minuti della ripresa, con Isaksen. Nel recupero, i grigiorossi sfiorano il gol ma a fare centro è Noslin per la vittoria degli ospiti.

A poche ore dal titolo vinto a Madrid battendo nell'ultimo atto del torneo Alexander ZverevJannik Sinner è arrivato a Roma per iniziare la sua avventura agli Internazionali d'Italia con l'obiettivo di conquistare l'unico Masters 1000 che ancora manca al suo palmares. Il numero uno del mondo è sbarcato nella Capitale alle 14:40 a bordo di un jet privato atterrato a Ciampino. 

Il mondo dello sport è pronto a stringersi intorno alla famiglia di Alex Zanardi per l'ultimo saluto all'ex pilota e campione paralimpico, deceduto lo scorso 1 maggio. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi verrà celebrato martedì 5 maggio, alle ore 11 presso la Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova. 

 

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