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Mondiali, Milan, Halle e Crystal Palace: le ultimissime

Mondiali, Milan, Halle e Crystal Palace: le ultimissime

Pareggio tra Spagna e Capo Verde. Amorim verso i rossoneri. Cobolli out contro Tiafoe. Sage è il nuovo allenatore
2 min
TagsMondialiMilanCobolli

 

 

Chi l'avrebbe mai detto? Capo Verde è riuscito a fermare la Spagna campione d'Europa in carica nella prima giornata del girone H del Mondiale. Esordio da sogno, dunque, per la nazione africana, alla sua prima apparizione di sempre in una Coppa del Mondo che inchioda la Spagna sullo 0-0.

 

Accordo raggiunto tra Ruben Amorim e il Milan. Dopo la mancata qualificazione in Champions League, la separazione da Massimiliano Allegri e giorni di 'scouting' che hanno allarmato e non poco i tifosi (su tutte le furie con Ibrahimovic e Cardinale), i rossoneri avrebbero finalmente trovato l'allenatore per la stagione 2026/27.

 

Dopo l'impresa sfiorata sulla terra rossa del Roland Garros, ritorno in campo amaro per Flavio Cobolli, che inaugura la stagione sull'erba con un'eliminazione repentina dal torneo di Halle. Era un primo turno ostico quello toccato in sorte al nuovo numero 10 del Ranking Atp, contro l'esperto americano Frances Tiafoe, che si impone in due set per 6-2, 7-6 (7).  

 

L'allenatore francese Pierre Sage, che ha portato il Lens al secondo posto in campionato e alla Coppa di Francia in questa stagione, è stato nominato allenatore del Crystal Palace. 

 

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