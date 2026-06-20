Protti, Mondiali, MotoGP e Cile: le ultimissime

Dopo il giro di campo al Pecchi di oggi, come concordato con i familiari e come da sue volontà, la salma di Protti domani sarà a Rimini. Le ceneri saranno sparse in mare. Protti domenica sarà allo stadio Romeo Neri di Rimini. Il comune romagnolo fa sapere che lo stadio Romeo Neri dalle 17 alle 18 aprirà le sue porte "rispettando le volontà di Igor Protti

Il Brasile di Ancelotti festeggia la prima vittoria al Mondiale contro Haiti ma la gioia non può essere totale perché preoccupa l'infortunio di Raphinha. L'attaccante del Barcellona ha già iniziato le cure mediche dopo aver avvertito dolore "al muscolo della parte posteriore della coscia destra", secondo quanto riportato dalla federcalcio brasiliana al termine della sfida nella notte italiana. "L'attaccante ha sentito una fitta al bicipite femorale destro durante il primo tempo della partita contro Haiti. Il giocatore ha già iniziato le cure e verrà rivalutato”.

Finalmente Francesco Bagnaia: Pecco vince la Sprint, mini-gara da 10 giri, valida per il Gran Premio di Repubblica Ceca sul circuito di Brno, nono appuntamento del Motomondiale 2026 e valido per la classe regina MotoGp.

Shock in Cile, dove Fernando Gago, ex giocatore di Roma e Real Madrid, è stato colpito da un infarto mentre teneva una conferenza stampa dopo una partita. Il 40enne argentino, attualmente allenatore dell'Universidad de Chile, stava parlando ai giornalisti ieri, dopo il match di campionato cileno vinto 2-0 contro l'O'Higgins, quando, dopo una domanda, ha mostrato evidenti segni di dolore, ha bevuto un sorso d'acqua e se ne è andato via. Più tardi si è saputo che Gago ha avuto un infarto.