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Figc, Mondiali e tennis: le ultimissime

Figc, Mondiali e tennis: le ultimissime

Oggi l'elezione del nuovo presidente. I risultati della notte. Le gare della serata. Serena Williams torna a Wimbledon
2 min
TagsfigcMondialiTennis

 

 

Oggi la Federazione Italiana Giuco Calcio eleggerà con l'Assemblea Elettiva, i suoi nuovi consiglieri e il suo nuovo presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, consegnate a seguito della mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale 2026. I delegati delle componenti federali saranno chiamati a scegliere tra i due candidati: Giovanni Malagò e Giancarlo Abete.

Nella notte italiana si sono giocati due match del Mondiale di calcio. A mezzanotte il gruppo H ha visto andare in scena Uruguay-Capo Verde, terminata 2-2. Alle 3 la Nuova Zelanda ha perso 1-3 conto l'Egitto.

Altre due gare del Mondiale sono in programma per la serata di oggi. Alle 19 Il gruppo J vedrà sfidarsi Argentina e Austria, che sarà trasmessa sia su Dazn che su Rai 1, poi alle 23 la Francia se la vedrà contro l'Iraq per il gruppo I. Match visibile in esclusiva Dazn. 

Serena Williams raddoppia a Wimbledon. Dopo aver ricevuto una wild card per il doppio insieme alla sorella Venus, la campionessa americana e sette volte vincitrice dello Slam londinese sarà ai nastri di partenza anche in singolare. È stato infatti riservato a lei l'ottavo e ultimo invito per il tabellone principale. 

 

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