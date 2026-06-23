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martedì 23 giugno 2026
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Roma, Lazio e Mondiali: le ultimissime

Roma, Lazio e Mondiali: le ultimissime

Oggi i contatti con Dybala e Mancini per i rinnovi. Il club biancoceleste mette gli occhi sullo spagnolo Sergi Dominguez. Le gare della notte e quelle di stasera
2 min
TagsRomaLazioMondiali

 

 

D’Amico ha acceso i motori sul fronte rinnovi. Per Dybala la distanza economica si è ridotta a meno di un milione di euro, un margine considerato colmabile e che alimenta la fiducia di arrivare presto alla fumata bianca. Anche Mancini è ormai a un passo dal rinnovo: vicinissimo alla firma che lo legherà alla Roma fino al 2030. Stesso scenario per Zeki Celik.

Con Romagnoli promesso all'Al-Saad e Gila verso Napoli, la Lazio mette gli occhi sullo spagnolo Sergi Dominguez. Viene dalla scuola Barcellona. Compagno di squadra di Luka Stojkovic, trequartista-mezzala. Piacciono entrambi a Gattuso. La doppia partenza dovrebbe spingere la società a chiudere due acquisti. Il rischio è che sia solo uno. Il club spinge per Provstgaard titolare.

Il Mondiale ha mostrato tanti gol nella notte. Per il gruppo I Ia Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal, gara giocata alle ore 2 in Italia. Alle 5 invece, per il gruppo J, l'Algerina ha sconfitto la Giordania per 1-2.

Altre due interessanti gare nella giornata di oggi per l'attuale edizione del Mondiale. Alle 19, ora italiana, il Portogallo sfida l'Uzbekistan per il gruppo K. La gara sarà trsmessa in esclusiva Dazn. Alle 22 per il gruppo L, l'Inghilterra sfida il Ghana: il match sarà visibile sia su Dazn che su Rai 1.

 

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