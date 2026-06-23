Lazio, MotoGP, Arnaldi e Paolini: le ultimissime

Ora è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Sarà l'ex centrocampista a prendere il posto di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Il tecnico, reduce dall'esperienza come commissario tecnico della Nazionale italiana, dovrà risollevare l'ambiente dopo la scorsa stagione condizionata dalle proteste dei tifosi, che continueranno, e il mercato bloccato.

La Ducati ha annunciato il rinnovo di Marc Marquez fino al 2028: il pilota spagnolo, campione del Mondo in MotoGp e fresco vincitore del Gran Premio di Brno, ha ufficializzato il prolungamento del suo contratto (che scadeva nel 2027) con la Ducati per un'altra stagione.

Si ferma al primo turno l'avventura di Matteo Arnaldi all'Atp 250 di Eastbourne. Il giocatore sanremese, numero 35 del mondo, si è arreso in due set al britannico Giles Hussey, n. 293 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-2.

Jasmine Paolini esce di scena al primo turno del Wta 250 di Eastbourne. Al rientro in campo dopo l'infortunio alla caviglia sinistra che le era costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros per mano di Solana Sierra, la numero uno d'Italia si è arresa a Tatjana Maria con il punteggio di 6-4 6-3.