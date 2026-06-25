Inter, Mondiali e Motomondiale: le ultimissime

In casa Inter c'è rammarico per l'epilogo della trattativa Palestra. A tal proposito, si attenderanno tra oggi e domani con ancora maggiore curiosità gli sviluppi sul fronte Nico Paz. L’asse che per fare le fortune della nuova Inter potrebbe quindi prendere forma al mondiale, anche se tutto rimane subordinato all’esito degli incontri in programma in Spagna tra Ludi e i vertici del Real Madrid.

Ben quattro le gare giocate nella notte per il Mondiale di Calcio. Per il gruppo C il Marocco ha calato il poker ad Haiti, per la gara giocata nella mezzanotte italiana. Stesso orario e stesso girone per Scozia-Brasile, terminata con un 3-0 per i sudamericani. Per il gruppo A, altro tris calato dal Messico nei confronti della Repubblica Ceca. Sempre alle 3 il Sudafrica ha battuto di Misura la Corea del Sud.

Saranno altre due le gare nella giornata di oggi. Alle 22 il Curacao sfida la Costa d'Avorio per il gruppo E. Stesso girone che vede sfidarsi al medesimo orario Ecuador e Germania. La prima gara sarà trasmessa in esclusiva Dazn, la seconda anche su Rai 1.

Francesco Bagnaia riparte dall'Aprilia. La casa di Noale ha ufficializzato l'ingaggio del due volte campione del mondo della MotoGP, che vestirà i colori del team italiano a partire dalla stagione 2027. Per il pilota torinese è pronto un contratto quadriennale, valido fino al termine del 2030. Farà coppia con Bezzecchi.