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Napoli, Lotito e Mondiali: le ultimissime

Napoli, Lotito e Mondiali: le ultimissime

Il Benfica fa il prezzo per Rios. Vicino il closing con la Reggina. I risultati della notte e le gare di stasera.
2 min
TagsnapoliLotitoMondiali

 

 

Guarda al Portogallo il Napoli per eventuali rinforzi a centrocampo. E volge l’attenzione sempre a Lisbona, sempre al Benfica, dove gioca Richard Rios, ora impegnato al Mondiale con la sua Colombia. Il Benfica non lo ritiene incedibile, ma lo valuta tanto, almeno 35 milioni, una cifra ritenuta eccessiva dal Napoli ma giustificata dal fatto che per i portoghesi servirà comunque un altro investimento per sostituirlo.

Lotito compra la Reggina. Lotito e Ballarino, sfidando i rispettivi forcaioli, firmeranno il closing a metà pomeriggio in uno studio notarile romano. Lotito acquisirà la Reggina per 1,5 milioni ed è pronto ad investirne 2,5 per la costruzione di una squadra da promozione lampo in C.

Quattro le gare del Mondiale che si sono giocate nella notte italiana. All'1, per il gruppo F, pareggio per 1-1 tra Giappone e Svezia. Per lo stesso girone, l'Olanda schianta la Tunisia 1-3. Alle 4 per il gruppo D un altro pareggio, senza reti, tra Paraguay e Australia. La Turchia ha calato il tris agli Stati Uniti che perdono di fatto 3-2.

Altre due le gare del Mondiale nella giornata di oggi, entrambe alle 21, per il gruppo I. La Norvegia sfida la Francia, il Senegal sfida l'Iraq. La prima sarà visibile su Rai 1 e su Dazn, la seconda in esclusiva Dazn.

 

 

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