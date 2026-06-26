Como, Lazio, Milan e Wimbledon: le ultimissime

Il Como ha raggiunto un accordo per il ritorno di Nico Paz: l'affare è fatto. Il talento argentino, di proprietà del Real Madrid, vestirà la maglia lariana anche nella prossima stagione, quella della Champions League raggiunta all'ultima giornata dello scorso campionato.

La contestazione del tifo organizzato della Lazio nei confronti della società prosegue e si prepara a vivere uno dei momenti più significativi degli ultimi anni. Dopo aver anticipato nei giorni scorsi l'intenzione di organizzare un grande evento di protesta, i gruppi della tifoseria biancoceleste hanno ufficializzato data, orario e modalità della manifestazione, in programma giovedì 2 luglio alle ore 17:30.

Massimo Calvelli è il nuovo CEO del Milan. Ad annunciarlo è stato il club rossonero attraverso un comunicato ufficiale. L'annuncio è arrivato nella giornata in cui Gerry Cardinale era presente a Casa Milan per impegnarsi in prima persona nella costruzione del club del futuro. Il Milan ha inoltre aggiunto: "Oltre al ruolo di CEO di AC Milan, Calvelli manterrà gli incarichi di CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners" .

Con il sorteggio dei tabelloni principali, Jannik Sinner ha conosciuto l'avversario del suo esordio a Wimbledon. Il numero uno al mondo, che difende il titolo conquistato lo scorso anno nella finale contro Carlos Alcaraz, affronterà al primo turno il serbo n. 51 Atp Miomir Kecmanovic.