Roma, Mondiali e tennis: le ultimissime

La Roma continua a sognare Greenwood. L’aiuto per il suo approdo arriverebbe da Gedda. Oggi gli emissari dell'Al-Ahli sono in contatto con il club giallorosso per definire il trasferimento di Soulé. L’Al-Ahli, in perenne competizione cittadina con l’Al-Ittihad, l’Al-Nassr e l’Al-Hilal, nei giorni scorsi aveva fatto un sondaggio per Greenwood; l’inglese, però, ha preso un impegno con i giallorossi e lo considera valido almeno fino alla prima settimana di luglio.

Ben quattro le gare che si sono giocate nella notte per il Mondiale di calcio. Alle 2, per il gruppo H esulta Capo Verde che fa 0-0 con l'Arabia Saudita e stacca il pass per i sedicesimi. Clamorosa l'eliminazione dell'Uruguay che esce dalla competizione perdendo 0-1 contro la Spagna. Per il gruppo G, alle 5, ora italiana, 1-1 tra Egitto e Iran. Cinquina del Belgio ai danni della Nuova Zelanda che esce dal Mondiale.

Nella tarda serata italiana, alle 23, si giocano due gare del gruppo L: Croazia-Ghana, rispettivamente terza e seconda del girone a 3 e 4 punti e Panama-Inghilterra. La prima sarà in diretta esclusiva Dazn, la seconda sarà visibile anche su Rai 1.

Hnno preso forma i due main draw da 128 giocatori di Wimbledon. Sinner è testa di serie numero 1 e se la vederà al primo turno contro Kecmanovic. Cobolli affronta Navone, mentre Berrettini Wawrinka. In ambito femminile Paolini parte dall'ostacolo Montgomery. In campo anche Bellucci, Darderi, Sonego e Arnaldi, così come Cocciaretto e la baby Grant.