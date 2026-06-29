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Roma, Mondiali e tennis: le ultimissime

Roma, Mondiali e tennis: le ultimissime

Il Fenerbahce offre un maxi contratto a Greenwood. Le gare in programma stasera. Sparatoria negli USA in una Fan Zone. Wimbledon, oggi Sinner-Kecmanovic: dove seguirlo
2 min
TagsMondialiRomaTennis

 

 

Greenwood ha un accordo con la Roma per uno stipendio da 4,5 milioni netti, una cifra che può salire con il passare delle stagioni e con il raggiungimento di determinati obiettivi. Però, non aspetterà in eterno. Così dalla Turchia si dicono convinti che abbia trovato un’intesa anche con il Fenerbahçe. Il ricco club di Istanbul sarebbe pronto a offrirgli tra i 7 e gli 8 milioni netti a stagione.

Dopo l'eliminazione del Sudafrica dal Mondiale per mano del Canada, vittorioso per 1-0, oggi altre due gare che decreteranno chi passerà agli ottavi di finale. Alle 19 il Brasile sfida il Giappone, mentre alle 22.30 la Germania se la vedrà col Paraguay. La prima sarà visibile sia su Dazn che su Rai 1, la seconda solo su Dazn.

La cronaca sportiva si mescola alla nera ai Mondiali dopo che una persona è stata uccisa e un'altra è rimasta gravemente ferita in una sparatoria avvenuta ieri (domenica 28 giugno) nella fan zone di San Jose, in California. È stata la polizia locale a riferire l'episodio, avvenuto in un momento in cui non venivano trasmesse partite.

Jannik Sinner fa il suo esordio a Wimbledon contro Miomir Kecmanovic, numero 51 del mondo. La sfida, valida quindi per il primo turno, è in programma oggi 29 giugno a partire dalle ore 14:30. Tutte le partite di Wimbledon sono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

 

 

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