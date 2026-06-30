Calciomercato, Roma, Mondiali e tennis: le ultimissime

L’Arabia tenta Antonio Conte. E, stavolta, spera davvero. Per l’ex allenatore del Napoli è in arrivo un’offerta da far girare la testa. A Gedda sono sicuri: l’Al-Ittihad è pronto a fargli ponti d’oro per convincerlo a trasferirsi e ad accettare la panchina, sul tavolo c’è una proposta da 20 milioni a stagione.

Soulé non ci sta a passare per un mercenario dopo aver giocato per mesi con il dolore della pubalgia. Così ha chiesto al proprio agente, Martin Guastadisegno, di fare chiarezza sul suo futuro: «Tutte le voci di offerte per lui non sono vere e ovviamente non possiamo respingere una proposta che non ci è stata fatta. Altro che Arabia e 10 milioni rifiutati. Di chiamate ne ho ricevute tante nessuno però si è fatto avanti concretamente e così noi non andiamo da nessuna parte".

Dopo il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale di Paraguay (che ha eliminato la Germania) e del Marocco (che ha sconfitto l'Olanda), si giocano oggi altre due gare dei sedicesimi: Costa d'Avorio-Norvegia e Francia Svezia, la prima, alle 19, sarà in esclusiva Dazn. La seconda, alle 23, sarà visibile anche su Rai 1.

Jannik Sinner affronterà il portoghese Nuno Borges al secondo turno di Wimbledon. La sfida, valida per il secondo turno di Wimbledon, è in programma mercoledì 1 luglio con orario e campo ancora da definire. Tutte le partite di Wimbledon sono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.