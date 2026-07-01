Lazio, Serie A, Mondiali e tennis: le ultimissime

Peruzzi non succederà a se stesso cinque anni dopo l’addio del 2021. Non tornerà alla Lazio da club manager. L’incontro col presidente della Lazio è avvenuto lunedì, a porte chiuse. Le chance di rivedere Angelo in società erano basse, i suoi dubbi profondi e resistenti. Il confronto con Lotito non è servito per dissiparli. Da chiarire c’erano ruolo, operatività, grado di autonomia decisionale, chiarezza nel perimetro d’azione e contratto.

La Prima Camera del Club Financial Control Body ha reso noto che anche la Juventus rientra tra i club che non hanno rispettato "la regola sui risultati economici del calcio". Tale violazione ha portato il club bianconero a stipulare un accordo transattivo della durata di tre anni con il CFCB. Tra le altre società sanzionare anche la Fiorentina. Il club viola sarà costretto a pagare un'ammenda pari a 6 milioni di euro.

Dopo la vittoria del Messico contro l'Ecuador, che ha portato al passaggio agli ottavi i padroni di casa, il Mondiale prosegue oggi con altri due match. Alle 18 l'Inghilterra sfida il Congo, alle 22 il Belgio se la vedrà col Senegal. La prima sarà visibile sia su Dazn che su Rai 1, la seconda solo su Dazn.

Jannik Sinner affronterà il portoghese Nuno Borges al secondo turno di Wimbledon. La sfida è in programma oggi mercoledì 1 luglio con orario di inizio fissato alle ore 14.30. Domani sarà invece il turno di Berrettini. Il romano se la vedrà al secondo turno con Arthur Fils con orario e campo ancora da definire.