Lazio, Juve, Mondiali e tennis: le ultimissime

Nel giorno della contestazione dei tifosi della Lazio da Ponte Milvio al Flaminio, il club presenta la prima e la terza maglia della prossima stagione. Due kit differenti ma profondamente legati dalla stessa visione: celebrare la città eterna e la sua storia e raccontare il senso di appartenenza biancoceleste.

La Juve fa un passo verso il Psg. E quindi verso Kolo Muani. La base di trattativa restano i 40 milioni richiesti con la Signora infatti non si sarebbe spinta oltre i 32-33 milioni. Si pensa quindi al prestito oneroso con obbligo di riscatto aumentando l’ammontare del prestito oneroso, così da portarlo a 8-10 milioni. Ora resta da capire se ci si potrà incontrare intorno a quota 35.

Gli ottavi del Mondiale di calcio accolgono anche gli Stati Uniti che, nella notte italiana, hanno battuto 2-0 la Bosnia-Erzegovina. Stasera un altro match: alle 21 la Spagna se la vedrà con l'Austria. Il match sarà visibile sia su Dazn che in chiaro su Rai 1.

Jannik Sinner è al terzo turno di Wimbledon. Battuto Borges al secondo turno, ora se la vedrà con lo statunitense Jenson Brooksby. La sfida è in programma venerdì 3 luglio con orario ancora da definire. Cobolli deve ancora giocarsi il secondo turno: per lui c'è l'australiano James Duckworth. Il match è in programma oggi, giovedì 2 luglio non prima delle 15:30.