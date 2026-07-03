Napoli, Germania, Mondiali e tennis: le ultimissime

Come da tradizione, alle 10 in punto arriva l'annuncio su X: Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Lo comunica, ovviamente, Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Max!". La nuova era del Napoli post Conte può ufficialmente iniziare. Poco dopo il tweet del presidente è arrivato anche il comunicato ufficiale del club.

Il flop tedesco ai Mondiali ha sancito la fine dell'era Nagelsmann. Il tecnico tedesco ha deciso di dimettersi da commissario tecnico della Germania. Da giorni, come possibile successore, circola il nome di Juergen Klopp.

Il Mondiale proseue con le gare dei sedicesimi di finale. A passare il turno nella notte italiana sono stati il Portogallo (che ha battuto 2-1 la Croazia) e la Svizzera (che ha sconfitto 2-0 l'Algeria). Alle 20 di oggi l'Australia sfiderà l'Egitto. Gara visibile su Dazn e su Rai 1.

Jasmine Paolini concede il bis in quest'edizione di Wimbledon. La tennista italiana ha sconfitto per 7-6 6-4 l'elvetica Golubic, ora incontrerà la greca Sakkari. Bene anche Lorenzo Sonego che ha battuto il canadese Diallo e sfiderà al terzo turno Fritz. Domani sarà il giorno di Cobolli che sfiderà il russo Khachanov con campo e orario ancora da definire.