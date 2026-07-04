Roma, Inter, Mondiali e tennis: le ultimissime

La Roma ha blindato Pisilli, togliendolo ufficiosamente dal mercato almeno fino a quando non riceverà la classica offerta impossibile da rifiutare. I movimenti sul centrocampista sono stati molti nelle ultime due settimane. L’asticella però è alta: parliamo di 35 milioni di euro.

L'Inter spinge per Khalaili. I nerazzurri hanno già trovato l’accordo con l’entourage del calciatore. I dialoghi proseguiranno ora con l'Union Saint-Gilloise nell’intenzione di mettere sul piatto subito l’offerta definitiva per chiudere l’affare. L'offerta potrebbe arrivare intorno ai 25 milioni di euro più bonus, fino a sfiorare i 30 milioni di euro che il club belga aveva chiesto qualche settimana fa al Napoli.

Succede di tutto ai Mondiali di calcio nella notte. Il Capo Verde sfiora l'impresa ma lascia il pass per gli ottavi all'Argentina che vince per 3-2. Passa anche la Colombia che batte il Ghana 1-0. Nella giornata di oggi, alle 19 ora italiana, il Marocco sfida il Canada (match in esclusiva Dazn) e alle 23 il Paraguay sfida la Francia (gara visibile su Dazn e Rai 1).

Ben quattro gli italiani in campo oggi a Wimbledon. A partire dalle ore 13.30 Cobolli sfida il il russo Chacanov. Alle 14 sarà invece il turno di Jasmine Paolini, che sfida la greca Sakkari. Sul prato inglese anche Sonego, impegnato dalle 15.30 contro lo statunitense Fritz e Berrettini alle 17.30 contro il bulgaro Dimitrov.