Fiorentina, Palermo, Milan e nuoto: le ultimissime

La Fiorentina è vicinissima a chiudere uno dei colpi più interessanti del mercato estivo. Franco Mastantuono è ormai a un passo dal trasferimento in viola: il talento argentino ha già dato il proprio assenso al progetto del club toscano e ora manca soltanto la definizione degli ultimi dettagli tra Fiorentina e Real Madrid.

Gabriel Strefezza è ad un passo dal Palermo calcio. Il club rosanero avrebbe raggiunto nelle ultime ore un'intesa con l'Olympiacos per l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno offensivo brasiliano.

Il calcio italiano e tutta Milano si sono strette intorno alla Basilica Sant'Ambrogio per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. Presenti tantissimi tifosi al funerale del campione rossonero, con cori, applausi, bandiere e striscioni. E poi ex compagni, altre leggende rossonere, campioni dello sport e delegazioni delle altre squadre.

Ginevra Taddeucci è d'oro nella 10 km degli Europei di nuoto in acque libere, in corso a Parigi. La 29enne toscana doma in volata, lungo la Senna, l'ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas e conquista il terzo oro europeo della carriera, il primo nella 10 km.