Roma, Juve-Inter, Chelsea-Milan e Lazio: le ultimissime
Nahuel Molina è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. L'argentino è atteso nella Capitale nelle prossime ore per sostenere le visite mediche, ultimo passaggio prima di poter abbracciare la sua nuova squadra. L’appuntamento al Fulvio Bernardini è invece presumibilmente fissato per martedì.
Juve e Inter sono pronte a darci un assaggio di Serie A in anticipo. In Australia, infatti le due squadre si affronteranno in un'amichevole di lusso. La garaè in programma oggi, sabato 8 agosto, alle 13.00 (ora italiana), all'Optus Stadium di Perth. La gara sarà trasmessa per gli abbonati su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio.
Non solo Juve e Inter, anche il Milan oggi è impegnata in un'amichevole di lusso. Oggi, sabato 8 agosto, i rossoneri affrontano il Chelsea a Giacarta. L'amichevole sarà visibile su Sky sport, ma anche su Dazn e sul Nove (in differita, alle 21:30).
La Lazio avanza per Franjo Ivanovic, balzato prepotentemente in pole per l'attacco. Il giocatore aveva detto sì alla Lazio già da qualche giorno, Lotito e Fabiani aspettavano una risposta del Benfica entro il weekend. Ieri sera c'è stato un nuovo contatto, a Formello è aumentato l'ottimismo per la fumata bianca. L'accordo sembra a un passo.
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