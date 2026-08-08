Chivu si aggiudica l'amichevole di lusso con Spalletti . L' Inter batte la Juve 2-1 a Perth , in Australia , in una sfida che non metteva in palio niente se non la gloria, ma ha dato tante indicazioni sulle condizioni delle due squadre. I nerazzurri partono meglio e trovano il vantaggio con il tap-in vincente di Dimarco al 20'. Nella ripresa arriva il raddoppio di Diouf , che sfrutta un bell'assist di Pio Esposito , ma anche un'altra grande incertezza di Di Gregorio . All'85' Conceiçao la riapre e i bianconeri sfiorano il pareggio in un paio di occasioni nel finale, ma alla fine l'Inter porta a casa la vittoria.

15:02

Finita, l'Inter batte la Juve 2-1

La Juve è andata vicino al pareggio nei minuti finali, ma l'Inter porta a casa la vittoria: Dimarco, Diouf e Conceiçao i marcatori.

15:00

89' - Che occasione per Kolo Muani

Kolo Muani scivola al momento di concludere davanti a Martinez, ancora Juve vicinissima al pareggio. L'ex del Psg si lamenta per un contatto.

14:58

88' - Alajbegovic a un passo dal pareggio

Alajbegovic sfiora il pari con il destro, ma Martinez blocca a terra.

14:56

85' - Accorcia Conceiçao

Bella uscita della Juve che lancia Conceiçao verso la porta con una bella giocata in verticale di Miretti verso la porta. L'attaccante non sbaglia davanti a Martinez.

14:46

76' - Rugani ammonito

Rugani ferma Idrissou con un fallo al limite dell'area e viene ammonito.

14:41

70' - Lavelli a un passo dal tris

Lavelli si divora il 3-0 tutto solo davanti a Di Gregorio, il suo colpo a botta sicura finisce alto. Celik se l'era fatto sfuggire.

14:35

64' - Cambi per Juve e Inter

Spalletti manda in campo Arthur, Rugani e Miretti, escono Locatelli, Bremer e McKennie. Chivu inserisce Martinez e Bisseck al posto di Provedel e Pavard.

14:34

63' - Raddoppia l'Inter con Diouf, che errore Di Gregorio

Diouf si inserisce in area sfruttando un bell'assist di Pio Esposito e calcia addosso a Di Gregorio, che però non riesce a trattenere il pallone. Brutto errore del portiere della Juve.

14:30

57' - Cambi per l'Inter

Altre sostituzioni per Chivu: entrano Stankovic, Frattesi, Idrissou e Diouf per Barella, Bastoni, Bonny e Mkhitaryan.

14:23

53' - Alajbegovic pericoloso

Alajbegovic è entrato bene in campo. Punta l'uomo e prova a mettere un pallone insidioso al centro, ma Provedel è attento.

14:17

Due cambi per l'Inter

Chivu invece fa solo due cambi: dentro Zielinski e Carlos Augusto per Calhanoglu e Dimarco.

14:16

Spalletti rivoluziona la squadra nel secondo tempo

Inizia il secondo tempo, tanti i cambi per la Juve, Spalletti rivoluziona la squadra: dentro Kolo Muani, Alajbegovic, Celik, Conceicao e Koopmeiners. Fuori Kelly, Yildiz, Zhegrova, Douglas Luiz, David e Kalulu.

13:58

Finisce il primo tempo

Senza recupero si chiude il primo tempo. Per ora decide il gol di Dimarco al 20' con l'assist di Bonny.

13:55

40' - Scintille tra Dimarco e Zhegrova

Qualche scintilla tra Dimarco e Zhegrova, ma l'arbitro riesce a riportare subito la calma.

13:52

39' - Yildiz, primo guizzo da fuori

Primo guizzo di Yildiz, che ci prova da fuori, ma la palla è fuori.

13:44

32' - Calhanoglu sfiora il raddoppio su punizione, salva Di Gregorio

Calhanoglu ci prova su punizione dalla distanza e impegna Di Gregorio in una parata non facile.

13:40

28' - Bremer sciupa un'occasione clamorosa

Clamorosa occasione fallita da Bremer che si trova il pallone tra i piedi nell'area piccola, ma non riesce a controllarlo e Provedel interviene.

13:32

20' - Sblocca Dimarco in tapin

Sblocca Dimarco con un tapin di prima angolato dal centro dell'area.

13:30

18' - Zhegrova ci prova da fuori, Provedel blocca

Zhegrova ci prova con il sinistro da fuori, ma Provedel è attento e blocca.

13:29

17' - Calhanoglu pericoloso su punizione

Calhanoglu pericoloso su palla di punizione con una traiettoria insidiosa nell'area piccola che genera una mischia, la difesa della Juve riesce a cavarsela con qualche affano.

13:23

11' - Barella ci prova al volo con il destro

Barella si coordina e ci prova da fuori area al volo con il destro su calcio d'angolo, la palla finisce fuori.

13:20

8' - Ritmi lenti

Per ora la sfida non offre un grande spettacolo, ci ha provato un po' di più la Juve finora ma senza creare occasioni.

13:12

1' - Partiti

La Juventus batte il calcio d'inizio tra l'entusiasmo dei tifosi.

13:06

Juve e Inter in campo

In corso la cerimonia di presentazione del match all'Optus Stadium con una danza tradizionale aborigena. Squadre già in campo.

12:56

Fischio d'inizio Juve-Inter 13.10

Il fischio d'inizio del match tra Juve e Inter è previsto alle 13.10, prima ci sarà uno spettacolo allo stadio.

12:41

Chivu, le parole alla vigilia di Juve-Inter

"Tempo non ce lo siamo dati, il mercato è lungo e sappiamo che c'è bisogno di pazienza in determinate situazioni, soprattutto quando alcune scelte non sono andate come volevamo", ha sottolineato Chivu parlando di calciomercato alla vigilia della sfida con la Juve. "Stiamo lavorando su quello che vogliamo fare, che ci dà qualità e un certo tipo di esperienza. Bisogna solo aver pazienza e lasciare fare ai nostri direttori quello che gli spetta".

12:20

Le formazioni ufficiali di Juve-Inter

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Zhegrova, Mckennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Bovio, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhytarian, Dimarco; Pio Esposito, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

12:16

Spalletti, le parole della vigilia: "Con l'Inter sarà importante"

"Sono partite dove si riesce a vedere la mentalità della squadra - le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia - per capire se stiamo lavorando nella direzione giusta oppure no. È chiaro che l'Inter è una squadra tostissima come il Chelsea, per cui ci sarà bisogno di essere squadra in tutti i momenti della partita, di non avere difficoltà nell'atteggiamento perché l'Inter potrebbe trovare dei vantaggi in caso non dovessimo essere compatti. Però cerchiamo sempre qualcosa in più, qualcosa di diverso, per sperimentare anche delle cose nuove".

12:08

Le maglie dell'Inter nello spogliatoio a Perth

Ed ecco le maglie dell'Inter, spiccano Barella, Calhanoglu e Dimarco.

12:06

Tutto pronto negli spogliatoi, ecco le maglie della Juve

È tutto pronto in Australia, sui social della Juve ci sono le maglie dei giocatori, tra cui Alajbegovic e Kolo Muani. C'è attesa per le formazioni ufficiali.

11:56

Le precedenti amichevoli di Juve e Inter

La Juventus è reduce dalla vittoria convincente per 1-0 contro il Chelsea. L'Inter dal pareggio per 1-1 nel derby con il Milan.

11:50

Dove vedere Juve-Inter in tv

L'amichevole tra Juventus e Inter non sarà visibile in chiaro. Ecco dove vederla in tv e streaming (leggi qui)

11:50

Ultima sfida tra Juve e Inter nel 2026

Sarà anche l'ultima sfida tra Juve e Inter nel 2026, poi le due squadre si riaffronteranno in campionato a gennaio.

Perth - Australia