Roma, Bologna, Napoli e Cagliari: le ultimissime
Oggi è la giornata dell'arrivo a Roma di Nahuel Molina. L'aereo dell'argentino inizialmente doveva atterrare alle 18:25, ma il volo ha subito un ritardo e il giocatore sarà in città alle 19:20.
Il Bologna insiste. E questa volta su proverà ad arrivare fino in fondo per Roberto Piccoli. La trattativa con la Fiorentina è entrata nella fase del confronto decisivo sulle cifre. Oggi si riprenderà a parlare. I rossoblù hanno già fatto diversi passi verso il centravanti, ora serve che sia il club viola ad abbassare le proprie pretese. La distanza resta, ma l'operazione è molto ben avviata.
La prima offerta del Fenerbahçe per Romelu Lukaku è stata rifiutata: intorno ai 5 milioni, più o meno la metà rispetto alla richiesta di base del Napoli. Ora il club è in attesa di un rilancio che possa soddisfare interamente o quantomeno avvicinarsi sensibilmente alla richiesta di De Laurentiis, dieci milioni.
Il Cagliari ha ufficializzato la firma del nuovo attaccante Kevin Carlos, proveniente dal Nizza. Questo il comunicati del club: "Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dal Nizza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Carlos, che si trasferisce in rossoblù in prestito con diritto di riscatto".
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