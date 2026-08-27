Lazio, Roma, Napoli e Serie A: le ultimissime

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall'U.S. Sassuolo Calcio". Con questa nota ufficiale il club biancoceleste ha annunciato l'arrivo del nuovo attaccante, che ha scelto la maglia numero 9. Si aggregherà immediatamente al gruppo allenato da Gattuso.

La Roma continua a trattare per Fofana. Il vero nodo non è tanto il costo del cartellino quanto quello complessivo dell’operazione. Tra ingaggio e quota di ammortamento, Fofana arriverebbe a pesare circa 10,5 milioni all’anno sul bilancio della Roma. D’Amico ha già trovato l’accordo con l’entourage del giocatore: adesso bisogna convincere il Lione.

Niente trasferta a San Siro per i tifosi del Napoli residenti in Campania in vista del big match con l'Inter campione d'Italia in programma sabato 5 settembre. Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha infatti disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania e ai residenti nella provincia di Genova, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della 'S.C.C. Napoli'.

Orsato ha reso note le scelte dei direttori di gara della seconda giornata. Manganiello dirigerà Milan-Venezia. Collu arbitrerà Fiorentina-Frosinone, Allegretta Monza-Udinese. Di Marco arbitrerà Sassuolo-Torino, mentre Fourneau Juve-Parma. Il big match tra Napoli e Como è andata a Pairetto, mentre Fabbri sarà a Cagliari per dirigere la gara contro l'Inter. Feliciani per Lazio-Genoa, Chiffi per Lecce-Roma, Atalanta-Bologna va a Doveri.