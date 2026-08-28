Milan, Roma, Napoli e Serie B: le ultimissime
Prima il ricordo di Franco Baresi, applaudito da tutto lo stadio Meazza, poi il successo contro il Venezia. Il Milan di Amorim ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato, la prima davanti al proprio pubblico, sconfiggendo i veneti dell'ex Stroppa per 2-0.
La Roma sta accelerando per Leonardo Balerdi, difensore argentino classe 1999 (27 anni) dell'Olympique Marsiglia. Continua a muoversi sul mercato la società giallorossa che vorrebbe inserire un'altra pedina e rinforzare il reparto arretrato di Gasperini.
Non solo il mercato in entrata. Tre cessioni ufficiali per il Napoli: Folorunsho e Ngonge in prestito al Monza di Ivan Juric, Cheddira a titolo definitivo all'Avellino di Alessandro Nesta.
Il Modena travolge la Cremonese con un netto 3-0. Forte del doppio vantaggio accumulato nel primo tempo grazie alla doppietta di Giacomo Olzer, autore di due reti meravigliose, nella ripresa la squadra di Galloppa chiude la gara con al 55’ con il tris firmato da Caso su assist di Ambrosino.
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