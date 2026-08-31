Lecce-Roma, Atalanta-Bologna, Juve e Monza: le ultimissime

Il lunedì di campionato si apre al Via del Mare per Lecce-Roma delle 18.30. Queste le probabili formazioni. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gsapar, Tiago Gabriel, Ndaba; Ngom, Maleh; Pierotti, Coulibaly, N'Dri; Geubbels. ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Rodrigo Mora; Dybala, Malen.

Alle 20.45 l'Atalanta sfida il Bologna, queste le probabili formazioni. ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Helland, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli.

La Juventus ha raggiunto l'accordo con il Tottenham per Pape Sarr. Il classe 2002 sarà un nuovo centrocampista bianconero: è atteso nelle prossime ore a Torino per svolgere le visite mediche. Pape Sarr arriva in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions o Europa League e al raggiungimento del 50% delle presenze in campo.

Ezequiel Zeballos sarà un nuovo giocatore del Monza. Colpo a sorpresa del club brianzolo, che ha chiuso per il centrocampista del Boca Juniors, a lungo seguito dal Napoli. Per il suo cartellino il Monza pagherà 4,5 milioni di euro, con il 40% sulla futura rivendita.