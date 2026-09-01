Coppa Italia, Roma, Lazio e tennis: le ultimissime

Torna la Coppa Italia con due gare dei sedicesimi di finale in programma nella giornata di oggi. Alle 18 il Parma ospita la Cremonese, mentre alle 21 scendono in campo Torino e Monza. Entrambe le sfide saranno visibili in chiaro su Italia Uno e in streaming su Mediaset Infinity.

Il Chelsea ha offerto 52 milioni di sterline (60 milioni di euro) alla Roma per Koné. Con questa offerta il club inglese darebbe anche la propria disponibilità a dare Gittens alle condizioni del club giallorosso, ossia in prestito oneroso (la cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro), con un diritto di riscatto, che poi diventa obbligo, a 30.

Rovella effettuerà stamattina i controlli clinici che chiariranno l'entità dell'infortunio riportato domenica. Una lesione lo terrebbe fuori per 20-25 giorni, c'è ottimismo sul fatto che non si tratti di uno stop più lungo. Un problema inaspettato che accentua l'emergenza attuale a centrocampo dove già si è fermato Dele-Bashiru e con Cataldi ancora alle prese con il recupero post-operazione per la pubalgia.

Quattro gli italiani oggi in campo agli US Open. Alle 17 Cobolli esordirà contro Comesana, numero 119 del ranking. Stesso orario per Mattia Bellucci, che sfiderà l'Ungherese Piros, numero 118 al mondo. In campo anche Lorenzo Musetti, che se la vedrà con Fery, come secondo match dalle ore 17. Chiude Francesco Passaro contro Jesper de Jong.