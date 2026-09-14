Serie A e Cagliari: le ultimissime

Tre i posticipi di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma. Queste le probabili formazioni. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Chalobah, Ramon, Kaiki; Da Cunha, Ricci; Je. Rodriguez, Paz, Baturina; Kean. PARMA (5-3-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo, Britschgi, Valeri; Sierro, Keita, Fabbian; Lontani, Romero.

Stesso orario per Torino-Roma, queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Cmert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Oristanio. ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Nicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.

Alle 20.45 l'Inter sfida l'Udinese, queste le probabili formazioni. INTER (3-5-2): J.Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miler, Karlstom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

Incidente stradale a Milano per Maldini Jr. Al giocatore è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Anche il pretest antidroga sarebbe risultato positivo. Adesso si attendono i risultati definitivi degli esami tossicologici. Secondo gli inquirenti il giocatore avrebbe assunto alcol e droga.