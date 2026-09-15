Inter, Milan, Juventus e Nba: le ultimissime

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha ufficializzato i provvedimenti relativi alla quarta giornata di Serie A. Spicca la pesante squalifica a Kolarov, il vice di Chivu sulla panchina dell'Inter che ha rimediato il rosso diretto per proteste durante Inter-Udinese. SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00 KOLAROV Aleksandar (Inter): per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irriguardosa al medesimo Direttore di gara". Kolarov dunque salterà la partita contro la Roma, in programma sabato 19 settembre”.

"Parliamo di una competizione e l'obiettivo è ovviamente vincere, arrivare in fondo. Ci sono tante squadre competitive". Così ha spiegato Amorim, che poi ha aggiunto: "La differenza la fa poter contare su una rosa degna di questo nome. Lo sforzo deve essere di tutti, ricordando che l'obiettivo è solo uno: vincere. È un'occasione fondamentale. Non vediamo l'ora di iniziare, è una partita che è un simbolo del calcio europeo. Rui Costa è il presidente del Benfica, io ho un passato nel Benfica come giocatore, Gonçalo anche, è una sfida particolare ma faremo del nostro meglio per vincere. Sono qui per vincere”. Queste le parole di Amorim.

L'Italia torna a ospitare una finale europea. Lo Juventus Stadium di Torino sarà infatti la sede dell'ultimo atto della Conference League 2027/28. L’ufficialità è arrivata nel corso del Comitato Esecutivo UEFA riunitosi in Grecia.

Danilo Gallinari non le manda a dire contro Kawhi Leonard, il cestista statunintense sanzionato dalla Nba per aver aggirato il salary cap quando era nei Los Angeles Clippers, ricevendo un totale di 50 milioni di dollari extra (equivalenti a 43 milioni di euro) in sponsorizzazioni fittizie. Il 35enne Leonard, nel frattempo passato ai Toronto Raptors dopo 7 stagioni in California, è stato punito con una multa di appena 700mila dollari mentre i Clippers hanno dovuto pagare 30 milioni di dollari (26 milioni di euro) come sanzione. "Quei cavolo di 50 milioni, di cui ne dovrà pagare solo 700mila, secondo me li deve pagare tutti" ha detto Gallinari, che si è ritirato nel 2025, nel suo podcast 'A cresta alta'.