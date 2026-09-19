Roma-Inter, Lazio-Venezia, Udinese-Cagliari e Bologna-Torino: le ultimissime
Alle 18 il big match dell'Olimpico vede affrontarsi Roma e Inter, queste le formazioni ufficiali. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro.
Il sabato di calcio in Serie A si chiude con Venezia-Lazio. Queste le probabili formazioni. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Helgason, Sohm, Thierry Correia; Adams, Yeboah. LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.
Colpaccio del Cagliari al Bluenergy Stadium. Maldini sfrutta una frittata dell'Udinese e fa volare i sardi di Pisacane sempre più in alto: quarta vittoria nelle ultime cinque partite, terzo successo di fila, il secondo in trasferta. Il trequartista manda in archivio le polemiche seguite al suo incidente in auto dopo Atalanta-Cagliari con un altro gol decisivo.
Solo un pareggio per Raffaele Palladino al debutto sulla panchina del Bologna. Vanno in vantaggio i padroni di casa con Bernardeschi al 14', pareggia Kulenovic al 77'. Gli emiliani restano quartultimi, per ora, con soli due punti guadagnati fin qui. Il Toro sale a 4.
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