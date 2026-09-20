Frosinone-Como, Parma-Genoa, Fiorentina-Napoli e Milan-Lecce: le ultimissime

Grazie ai gol di Calò e Kvernadze, il Frosinone batte 2-0 il Como e raggiunge i lariani a quota 10 punti in classifica. Gli uomini di Alvini esaltano il pubblico del Benito Stirpe, mettendo in grande difficoltà gli uomini di Fabregas e portando a casa un successo prestigioso. Il Como fallisce l'aggancio a Inter, Roma e Lazio in testa alla classifica.

Prima vittoria in campionato per il Parma, che al Tardini supera per 2-1 il Genoa al termine di un match tiratissimo e che alla fine premia i più lucidi emiliani. Non basta infatti il cuore alla squadra di De Rossi, che alla sosta si ritrova penultima, con un solo punticino in classifica.

Fiorentina-Napoli termina 1-1. Allo stadio Franchi va in archivio con un pareggio: gol di Gilmour al 23' del primo tempo, pareggio di Jimenez al 6' della ripresa (tiro deviato fatalmente da Marin). La Viola ha colpito due traverse in due minuti, con Atta e Fagioli, mentre il Napoli ha centrato un palo con Olivera.

La domenica si chiude con Milan-Lecce, queste le probabili formazioni. MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic, Cissé; Gonçalo Ramos. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro.