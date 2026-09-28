Roma, Juve, Real Madrid e Nazionale: le ultimissime

Il nuovo stadio della Roma si farà. La Conferenza dei Servizi decisoria ha dato al club il permesso di costruire l'impianto nel quartiere di Pietralata. Il parere positivo è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l'ingegnere Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di subcommissario, ha controfirmato l'autorizzazione unica, che sarà immediatamente efficace.

Neto è di nuovo un giocatore della Juventus. Il portiere brasiliano torna sulla sponda bianconera di Torino come secondo di Vicario, dopo il lungo infortunio rimediato da Grabara.

Una pausa nazionali a due facce per il Real Madrid. Da una parte i tre infortuni pesanti di Mbappé, Valverde e Konaté. Il francese sarà fuori per almeno dieci giorni dopo l'infortunio subito al momento del suo gol contro la Turchia nella sfida d'esordio in Nations League. Mentre Valverde era uscito acciaccato dal derby perso contro l'Atletico Madrid: gli esami hanno evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra e si teme un lungo stop. Anche Konaté non ha potuto rispondere alla chiamata di Zidane per la nazionale francese a causa di una lesione al legamento della gamba destra. Allo stesso tempo, José Mourinho ha riaccolto in gruppo Eder Militao.

La FIGC ha individuato in Giovanni Galli la figura di riferimento per la Nazionale Under 18. L’ex portiere azzurro ricoprirà infatti il ruolo di capo delegazione della squadra allenata da Daniele Franceschini, attualmente impegnata in Croazia in una serie di gare amichevoli e prossima alla partecipazione al Mondiale di categoria