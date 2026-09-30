Manchester City, Portogallo, Musetti e Kyrgios

"Hanno vinto sul campo perchè hanno barato. Quei trofei vanno gettati nella spazzatura". Roy Keane entra a gamba tesa sul Manchester City. L'ex bandiera dello United commenta, senza giri di parole, la vicenda giudiziaria che coinvolge il City e lancia un messaggio chiaro. "Sarà dura ora anche per Maresca".

Domani sera il Portogallo affronterà la Danimarca a Copenaghen e Ronaldo ieri, dopo essere entrato sul terreno di gioco da solo mezz'ora prima della seduta, poi non si è allenato tornando in hotel a bordo di un furgone della Federazione. "A Bola" spiega che, secondo fonti federali, la palestra dello stadio era sprovvista di un macchinario specifico necessario per il programma di allenamento previsto per l'attaccante, questo il motivo del rientro. Ronaldo, tra l'altro, prima della sessione di lavoro della squadra avrebbe avuto un colloquio con il ct prima di lasciare il centro sportivo dove il Portogallo sta preparando la sfida contro la Danimarca.

Niente ATP 500 di Tokyo per Lorenzo Musetti, che alla vigilia del suo match di primo turno contro Arthur Fery ha annunciato il forfait. Scelta obbligata per il carrarino, vittima di una frattura all'anulare della mano destra, riportata proprio mentre si allenava in Giappone.

E adesso arriva la ricerca della redenzione di Kyrgios di cui nessuno sentiva il bisogno. L'australiano di origini greche ad ogni occasione in passato ha criticato e offeso in tutti i modi Sinner, numero uno al mondo da 91 settimane, per il caso Clostebol. Ma siccome esiste un karma, proprio lui, il moralizzatore King, di recente è stato squalificato per un mese (già scontato dal 4 agosto al 3 settembre) per positività alla cocaina in un test effettuato a Maiorca. Non solo sono finiti gli attacchi gratuiti a Jannik, che ovviamente non hanno mai ricevuto risposta. Kyrgios, rispondendo alle domande dei fan sui social, si è speso addirittura in grandissimi elogi nei confronti del tennista azzurro.