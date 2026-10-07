Pedro, Serie A, Napoli e Modric: le ultimissime

Pedro si ritira ufficialmente dal calcio giocato. La decisione era nell'aria quando lo scorso giugno è arrivata la naturale scadenza del suo contratto con la Lazio. Lo spagnolo lascia il campo come uno dei calciatori più titolati nella storia del calcio spagnolo, e lo fa con un video emozionante sui social.

Sono stati resi noti gli arbitri della sesta giornata di Serie A, che torna in campo dopo le tre settimane di stop per la pausa per le partite delle nazionali. Si parte sabato alle 15 con Genoa-Fiorentina, affidata a Maresca. Alle 18 l'Inter ospita il Parma a San Siro con Bonacina, poi alle 20.45 Napoli-Frosinone sarà diretta da Feliciani. Domenica alle 12.30 il big tra Como e Roma avrà come arbitro Fabbri. Scendono in campo Lazio e Monza con il direttore di gara Collu. Cagliari-Juventus è stata affidata a Marcenaro.

Buone notizie in casa Napoli: Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva agonistica ed è pronto a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Lo scozzese ha completato le visite mediche necessarie dopo l'intervento di ablazione effettuato a inizio settembre a Manchester.

Una vittoria e tre sconfitte: si chiude così la prima tornata delle partite di Nations League per Luka Modric con la Croazia. Troppo più forti Inghilterra e Spagna, tanto da far imbarazzare la leggenda croata, come ha ammesso lui stesso dopo il crollo contro la squadra di Tuchel. Terminata la sosta, l'attenzione di Luka Modric torna sul "suo" Milan e sul proseguo della stagione che lo vedrà protagonista. L'età avanza ed è normale farsi domande sul futuro: "Mi sento bene, ho ancora la passione, l'ambizione e le forze. E finché mi sentirò così voglio continuare a giocare", ha affermato nell'intervista a Cadena Cope.