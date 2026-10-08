Roma, Inter, Serie A e basket: le ultimissime

La sosta è alle spalle e a Trigoria si lavora a pieno ritmo in vista della ripresa del campionato. Dopo la maxi pausa per le partite delle nazionali, domenica la Roma sarà impegnata nella trasferta al Sinigaglia contro il Como di Fabregas. Avvicinamento importante con i giallorossi che in mattinata hanno disputato un allenamento congiunto con la Sorianese, formazione di Eccellenza, per rimettere minuti nelle gambe e verificare le condizioni di chi rientra da problemi fisici e dagli impegni con le nazionali.