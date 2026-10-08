Roma, Inter, Serie A e basket: le ultimissime
La sosta è alle spalle e a Trigoria si lavora a pieno ritmo in vista della ripresa del campionato. Dopo la maxi pausa per le partite delle nazionali, domenica la Roma sarà impegnata nella trasferta al Sinigaglia contro il Como di Fabregas. Avvicinamento importante con i giallorossi che in mattinata hanno disputato un allenamento congiunto con la Sorianese, formazione di Eccellenza, per rimettere minuti nelle gambe e verificare le condizioni di chi rientra da problemi fisici e dagli impegni con le nazionali.
Infortunio Jones, rischia 20 giorni di stop. Il centrocampista dell'Inter ha riportato una lesione agli adduttori della coscia destra, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma potrebbe saltare ben 5 partite.
La richiesta di sospensione cautelare prima di entrare nel merito (e nel caso se ne parlerà ad inizio 2027) di Antonio Zappi è stata respinta dal TAR del Lazio. Le prossime elezioni dell’AIA si svolgeranno quindi il 10.
Oltre 6.100 biglietti già venduti e primo e secondo anello del PalaEur completamente esauriti. A tre giorni dal derby con la BC Roma, in programma domenica 11 ottobre alle ore 18.15 e valido per la terza giornata del campionato di Serie A SisalClub 2026/2027, la risposta dei tifosi della Maxima Roma continua a crescere.
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