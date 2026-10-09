Napoli, Cobolli, Berardi e F1: le ultimissime

Sarà il ritorno di McTominay, sarà che la nazionale ha fatto bene a Hojlund e De Bruyne, ma Max Allegri appare più allegro del solito. Sereno, quantomeno, alla vigilia di Napoli - Frosinone, in programma domani alle 20.45 al Maradona. Dice: "Abbiamo bisogno di far punti, solo se faremo risultato allora questa lunga sosta sarà stata positiva".

Il Masters 1000 di Shanghai è già finito per Flavio Cobolli. Accreditato della sesta testa di serie ed esentato dal primo turno in virtù di un bye, l'azzurro è stato sconfitto nel suo primo match dal francese Adrian Mannarino, numero 83 ATP. 6-1 4-6 6-3 il punteggio della partita, in cui Cobolli ha pagato un pessimo rendimento sulle palle break: 2 su 9.

Domenico Berardi e la moglie Francesca Fantuzzi hanno soccorso uno studente colto da malore all'interno di un autobus a Modena. L'episodio, raccontato sulle colonne de "Il Resto del Carlino" e della "Gazzetta di Modena", è accaduto mercoledì 7 ottobre intorno alle 13 nella città emiliana. La moglie del capitano neroverde, in possesso di un patentino Dae e soprattutto grazie alle competenze nel primo soccorso, ha deciso assieme al marito di assistere il giovane in attesa che sul posto giungesse il 118 per tutte le procedure del caso.

Subito grandi emozioni nel weekend del Gran Premio di Singapore, che entra subito nel vivo con le qualifiche Sprint. A prendersi la mini-pole sul Marina Bay Street Circuit è un super Max Verstappen, che batte la concorrenza di Russell e Leclerc. Ma attenzione ad una possibile penalità per l'olandese, che è sotto investigazione. Solo sesto Hamilton davanti ad Antonelli, una posizione che fa scattare subito tante discussioni: Russell si trova sulla vecchia configurazione della Mercedes, mentre la monoposto di Kimi monta i nuovi aggiornamenti che dovrebbero (in teoria) migliorare le prestazioni in pista.