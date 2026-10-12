Inter, Napoli, Lazio e tennis: le ultimissime

"Quota per passare? Con solo le partite in casa non arrivi a 16 punti... - le parole di Chivu a Sky Sport prima della conferenza stampa -Dobbiamo giocare dando il massimo ed avere le migliori chance di passare. Brugge? Ha identità, è propositiva, ha valori e individualità. Non sarà facile, nessuna partita in Champions lo è”.

"Mai avuto dubbi su Allegri. Come si può giudicare uno che ha vinto così tanto?". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è soddisfatto dopo il successo contro il Frosinone, ed esalta il lavoro di Massimiliano Allegri.

Tra i poco più dei diecimila spettatori presenti all’Olimpico, ce n’era uno speciale. Immobile, l’ex capitano e bomber più prolifico di tutti i tempi della storia della Lazio, ha assistito alla vittoria contro il Monza: «È sempre emozionante - ha detto alla radio ufficiale del club - tornare a casa e rivedere lo stadio. Mio figlio mi chiedeva da un po’ di portarlo a vedere una partita e ce l’abbiamo fatta. Sorpreso dalla Lazio? No, questa squadra è stata costruita bene, gioca ed è allenata altrettanto bene. È stato un inizio sorprendente».

Alcaraz fuori a sorpresa al Masters 1000 di Shanghai, eliminato da Bergs al terzo turno. Lo spagnolo ha giocato molto al di sotto del suo livello, mentre il belga ha fatto la partita della vita ed è riuscito a spuntarla in due set, 7-5 7-6 in due ore.