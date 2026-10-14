Serie A, Milan, tennis e basket: le ultimissime

Sono stati resi noti gli arbitri della settima giornata di Serie A, che tornerà in campo dopo i tre giorni nei quali si sono svolte le competizioni europee. Si parte venerdì alle 20:45 con la sfida tra Frosinone e Sassuolo, affidata a Marchetti. Il sabato si aprirà alle 15:00 con Venezia-Napoli, diretta da Sacchi, mentre alle 18:00 Doveri dirigerà Bologna-Inter.

La storia di Pavlovic e del Milan è destinata a continuare. Ufficiale il rinnovo di contratto del difensore serbo fino al 2031. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero, attraverso un comunicato. "Voglio sempre dare sempre il 100%. Questa è la promessa che sto facendo ai nostri tifosi”.

Serata da ricordare per Sara Errani e Jasmine Paolini che accedono ai quarti di finale del torneo di doppio al 'Dongfeng Voyah Wuhan Open', ultimo Wta 1000 della stagione

Dopo il ko di misura nel derby con la Maxima, la Bc Roma ritrova il sorriso in Eurocup. I ragazzi di Magro sconfiggono i campioni bulgari del Balkan Botevgrad, allenati da Petar Zlatanovic, al termine di una gara combattuta, equilibrata e decisa all'over time. Per i capitolini è la seconda vittoria nel torneo continentale.