Roma, Inter, Juve e ciclismo: le ultimissime

Settimana nera per l'Inter che, oltre alla sconfitta con il Bruges in Champions League, incassa anche due pesanti stop: dopo quello di Lautaro Martinez arriva infatti anche quello di Pavard.

La Juventus è tornata nella notte dalla trasferta di Vigo e si è subito rimessa al lavoro per preparare la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Lazio. Il tecnico Luciano Spalletti ha ritrovato a pieno regime sia Celik sia Boga, entrambi hanno lavorato insieme al resto del gruppo e si candidano in vista del big-match contro i biancocelesti. L'infermeria bianconera, però, resta piena con i lungodegenti Grabara, Locatelli, Thuram e Yildiz, oltre a Ekhator.

È uno show tricolore quello che va in scena nel velodromo di Shanghai, sede dei Mondiali di ciclismo su pista 2026, nelle finali dell'inseguimento individuale maschile: medaglia d'oro per Jonathan Milan e di bronzo per Filippo Ganna, che nelle rispettive gare sui 4000 metri si prendono la rivincita sulla Danimarca, che aveva beffato l'Italia nell'atto conclusivo dell'inseguimento a squadre.