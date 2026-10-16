Roma, Inter, Juve e ciclismo: le ultimissime
"Koné ha fatto una risonanza, lesione di primo grado, non particolarmente significativa, ci vuole il tempo necessario, speriamo col Sassuolo prima della sosta. Paulo solo affaticamento sul gemello del polpaccio, speriamo di poterlo recuperare la prossima settimana". Così Gasperini in conferenza stampa, prima della sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi.
Settimana nera per l'Inter che, oltre alla sconfitta con il Bruges in Champions League, incassa anche due pesanti stop: dopo quello di Lautaro Martinez arriva infatti anche quello di Pavard.
La Juventus è tornata nella notte dalla trasferta di Vigo e si è subito rimessa al lavoro per preparare la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Lazio. Il tecnico Luciano Spalletti ha ritrovato a pieno regime sia Celik sia Boga, entrambi hanno lavorato insieme al resto del gruppo e si candidano in vista del big-match contro i biancocelesti. L'infermeria bianconera, però, resta piena con i lungodegenti Grabara, Locatelli, Thuram e Yildiz, oltre a Ekhator.
È uno show tricolore quello che va in scena nel velodromo di Shanghai, sede dei Mondiali di ciclismo su pista 2026, nelle finali dell'inseguimento individuale maschile: medaglia d'oro per Jonathan Milan e di bronzo per Filippo Ganna, che nelle rispettive gare sui 4000 metri si prendono la rivincita sulla Danimarca, che aveva beffato l'Italia nell'atto conclusivo dell'inseguimento a squadre.
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