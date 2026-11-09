Sassuolo, Roma, Bundesliga e Nba: le ultimissime

Ora è ufficiale: il Sassuolo ha esonerato Alberto Aquilani, sollevando l'ex tecnico del Catanzaro dall'incarico di allenatore della prima squadra neroverde. "L’U.S. Sassuolo Calcio - si legge nella nota del club emiliano - comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori, augurando loro le migliori fortune per il futuro”.

Bellissima notizia in casa Roma: Pierluigi Gollini e la moglie Ariel Serra sono diventati genitori del piccolo Loen. Fiocco azzurro per la coppia che corona così la propria storia d'amore dopo tre anni insieme e dopo le nozze arrivate un anno e mezzo fa

Svenimenti in campo e tanta paura. Sono stati mesi pesanti per Musiala, vittima di due malori lo scorso 15 e 18 agosto e ora fermo per uno strappo muscolare rimediato con la nazionale dopo aver giocato con la maglia del Bayern Monaco solo quattro partite. Attorno a lui c'è un mistero. Perché la sua patologia non è curabile. Tornerà come prima o la sua carriera è già profondamente compromessa dopo i problemi fisici? Ne ha parlato senza giri di parole il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, che ha espesso delle perplessità in merito alla condizione del 23enne tedesco.

Partenza a fionda per i Los Angeles Lakers, che orfani di Doncic si affidano ad Austin Reaves per battere Detroit per 121 a 116. La guardia gialloviola, responsabilizzata in attacco dall'assenza della stella slovena, si carica la squadra sulle spalle e sfoggia una prestazione superlativa. Sono 43 i punti segnati conditi da 5 rimbalzi e 4 assist. Bene anche Walker Kessler autore di una doppia-doppia da 12 punti e 16 rimbalzi.